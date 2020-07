Kylian Mbappé non ha dubbi: il Psg ha grandi progetti per lui e non vuole tradire la fiducia della squadra che l'ha lanciato nel grandissimo calcio. "Sono qui e voglio far parte di questo progetto. Rimarrò al PSG anche nella prossima stagione e cercherò di vincere quanti più titoli possibile. Sono al quarto anno qui, è una stagione importante perché è il 50esimo anniversario dalla nascita del club. Voglio provare a fare del mio meglio".