Le sue parole nelle scorse ore avevano creato un mezzo terremoto in casa Psg che però oggi ha precisato che Mbappé non lascerà il club al termine della stagione: "Legami molto forti uniscono il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé dopo due anni e la storia comune proseguirà la prossima stagione. Con un'ambizione condivisa di scrivere la storia del calcio europeo, nell'anno dei 50 anni del PSG, un momento molto atteso per scrivere ugualmente una grande pagina di storia del nostro club, nella quale ogni attore principale dovrà fare la sua parte, lavorando sempre per il gruppo".