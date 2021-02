L'ex Real Madrid Jorge Valdano ha confrontato a El Transitor i due giocatori del momento, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Due campioni che la Juventus ha inserito nella lista per il dopo-Ronaldo. Sarebbero colpi da novanta proprio all'altezza di CR7, per sostituirlo sia in campo ma soprattutto fuori, come uomini immagine. Eppure Valdano ha qualche dubbio sul francese: "Non avrebbe lo stesso impatto di Cristiano, perché non credo che il calcio possa tirare fuori altri due giocatori come CR7 e Messi in così poco tempo. Dal tempo di Pelè a quello di Maradona sono passati 25 anni, altrettanti tra Diego e Messi-Ronaldo. Ora servirà del tempo per giudicare questi due giocatori: Mbappé ha fatto una gran partita in Champions col Barcellona, poi non ha toccato palla col Monaco. Prima di dare delle etichette ad alcuni giocatori, bisogna guardare tutto il percorso".