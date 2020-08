Così come Paulo Dybala si pensava che non avrebbe potuto essere della partita contro il Lione, ma alla fine si è seduto in panchina ed è pure entrato in campo nella ripresa, nel PSG l'acciaccato Kylian Mbappé è aggregato alla squadra e dopodomani nel quarto di finale di Champions League contro l'Atalanta sarà in panchina. Come informa oggi l'Ansa l'entourage del giocatore avrebbe rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni di antidolorifici per provare a esserci addirittura dal primo minuto. Insieme alla squadra in ritiro, ma solo per fare gruppo, anche l'infortunato Marco Verratti.