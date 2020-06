L'attaccante del PSG Kylian Mbappé parla a L'Equipe e svela un retroscena su Gigi Buffon: "E' stato molto importante per me. Mi ha fatto un certo effetto veder andare via Gigi. Diarra? Lo zio Lass era un fratello maggiore su cui poter contare. Mi raccontava spesso della sua carriera, dei suoi club. Ha commesso errori, quindi mi ha dato consigli. Mi ha aiutato nei momenti complicati. Sapeva cosa fosse l'alto livello, sapeva di cosa stesse parlando. Ha giocato in molti club, quasi ovunque. È andato via di casa molto presto e da solo. Ho sempre amato ascoltare gli 'anziani'. Lui mi aveva parlato dei suoi piani, sapevo cosa volesse fare. Sono ancora in contatto con lui. Non immaginavo che le cose potessero andargli così bene da subito, invece sta andando alla grande".