al Real Madrid eal Psg? Sì, si può ancora fare. Nonostante l'arrivo di Leo Messi a Parigi il club non ha ancora smesso di pensare anche a CR7, per aumentare ancora di più la qualità di una rosa già così tra le più forti di sempre nella storia del calcio. Il giro di attaccanti che riguarderebbe anche la Juventus però è rimandato alla prossima estate, quando sia Mbappé che Ronaldo avranno il contratto in scadenza e saranno liberi di svincolarsi a zero.