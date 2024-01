Kylianha parlato GQ, in particolare del suo futuro. Queste le parole della stella del Paris Saint Germain:"Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l’Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo punto toccherà a me andarmene. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada".