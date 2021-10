Fayza Lamari, madre di Kylian, in scadenza col Psg e sogno del Real Madrid, parla del futuro del figlio a Le Pairisien: "In questo momento stiamo discutendo del rinnovo di contratto e le cose stanno andando bene". Staremo a vedere il da farsi e cosa accadrà: a cascata, l'eventuale addio o permanenza di Mbappé a Parigi avrebbe un'influenza su tutto il mercato. Anche su quello della Juventus (vedi Icardi, ma non solo).