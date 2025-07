Mbangula passa al Werder: plusvalenza per la Juventus, le cifre dell'operazione

Dopo una sola stagione spesa nel contesto della prima squadra, Samuel Mbangula lascia la Juventus a titolo definitivo. L'esterno offensivo belga, classe 2004 e reduce da una stagione comunque positiva, impreziosita da 4 goal e 5 assist in 32 presenze con la maglia bianconera. Il giocatore, cresciuto nel vivaio bianconero, si era espresso ad alti livelli soprattutto sotto la guida tecnica di Thiago Motta, ma con l'arrivo di Igor Tudor il suo minutaggio si è drasticamente ridotto. La poca centralità all'interno del progetto tecnico dell'allenatore croato ha dunque portato a sviluppi differenti, ovvero con Mbangula che lascia Torino per tentare una nuova esperienza in Bundesliga. Ma quanto ha incassato la Juve dalla cessione dell'esterno?

Mbangula al Werder: le cifre dell'operazione

Come si legge nel comunicato emesso dal club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,9 milioni, al netto degli oneri accessori".