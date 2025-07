Mbangula-Werder Brema: l'affare è già (quasi) un record

Getty Images

I numeri di Mbangula alla Juventus

Ilsembra credere davvero molto in, pronto a lasciare laper trasferirsi in Bundesliga a titolo definitivo, con un'operazione da 10 milioni di euro più 3 di bonus. Lo dimostra il fatto che, calcolatrice alla mano, il suo acquisto sarà il secondo più costoso nella storia del club tedesco: prima di lui in questa speciale classifica, infatti, c'è solo il centrocampista olandese Davy Klaassen, acquistato nel 2018 per 15 milioni di euro complessivi e ora all'Ajax.Mbangula saluta i bianconeri dopo una stagione complessivamente positiva, soprattutto nella prima parte con Thiago Motta, con 32 presenze totali - per 1.078 minuti complessivi - impreziosite da 4 goal e 5 assist. Ora il belga è pronto a iniziare una nuova avventura, che spera di vivere da protagonista.