Mbangula al Werder Brema, c'è l'accordo: quanto incassa la Juventus

Mbangula-Werder Brema: le ultime

L'esterno belga, che nelle scorse settimane era vicino a unirsi al Nottingham Forest insieme a Timothy Weah, andrà ala titolo definitivo, per. Accordo definito, l'affare è ormai in chiusura, con il giocatore che dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, valido fino al 30 giugno 2030.Lanciato un po’ a sorpresa da Thiago Motta all'inizio della scorsa stagione, Mbangula aveva mostrato segnali incoraggianti nella sua prima esperienza tra i professionisti, chiudendo con 4 goal e 4 assist. Tuttavia, l’arrivo in panchina di Igor Tudor ha cambiato radicalmente le cose, facendolo scivolare progressivamente ai margini del progetto. La situazione non è cambiata nemmeno dopo il suo "no" al Nottingham Forest, e ora il suo futuro sembra definito: la sua carriera proseguirà in Bundesliga, al Werder Brema.

Il 'quasi-record'

Per via di questa operazione, Mbangula diventerà il secondo giocatore più costoso nella storia del club tedesco: prima di lui in questa speciale classifica solo il centrocampista Davy Klaassen, acquistato nel 2018 per 15 milioni di euro complessivi.





