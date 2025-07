Mbangula è in Germania: ora le visite mediche con il Werder Brema

Getty Images

Mbangula, visite mediche con il Werder Brema

A breve, dunque, l'esterno belga classe 2004 svolgerà le visite mediche con il, con cui poi inizierà una nuova avventura in Bundesliga dopo quella con la Juventus , che ha deciso di cederlo incassando 10 milioni di euro più 3 di bonus. L'operazione è stata definita lo scorso fine settimana, generando una plusvalenza in doppia cifra per i bianconeri che lo avevano acquistato, appena sedicenne, per meno di mezzo milione.In attesa dell'ufficialità, che a questo punto potrebbe arrivare già tra oggi e domani, resta solo da capire se Damien Comolli ha inserito nell'affare anche una percentuale sulla futura rivendita, come successo con altri giovani giocatori di prospettiva ceduti negli ultimi anni che, in seguito, hanno fruttato alla Juve qualche risorsa in più. Nelle prime fasi di questo mercato estivo Mbangula sembrava destinato al Nottingham Forest insieme a: entrambi i bianconeri, però, hanno rifiutato questo trasferimento scegliendo di aspettare successivi sviluppi, che sono arrivati nelle settimane successive.

Ora il belga è pronto a mettersi in gioco da protagonista con la squadra tedesca, mentre Weah è ancora in attesa di definire il suo passaggio al Marsiglia, il club che finora si è mostrato più interessato a lui (senza però aver ancora presentato, ad oggi, offerte ufficiali alla Juve). Sempre che nel frattempo non aumenti il pressing di qualche altra società, in questi giorni particolarmente caldi per il mercato bianconero.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui