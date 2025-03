Mbangula saluta Thiago Motta: 'Non ti ringrazierò mai abbastanza'

Getty Images

"Grazie per tutto mister. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!". È il messaggio cheha condiviso nelle stories sul suo profilo Instagram per salutare e ringraziare, che da ieri non è più ufficialmente l'allenatore della Juventus ed è stato sostituito da

I numeri di Mbangula con Thiago Motta

Nonostante di recente avesse perso un po' di spazio in campo, a inizio stagione l'esterno belga classe 2004 ha ricevuto grande fiducia da parte del tecnico italo-brasiliano, che lo ha lanciato un po' a sorpresa nell'undici titolare del primo match di questa stagione di Serie A, quello contro il Como, ricevendone in cambio un goal e un assist. Con Thiago Motta, Mbangula ha collezionato in totale 30 presenze per un totale di 1.075 minuti, con quattro reti e cinque passaggi decisivi. Ora dovrà conquistarsi anche la stima del nuovo allenatore, uno che con i giovani ha dimostrato di saper lavorare sicuramente bene.