Mbangula, occasione in Bologna-Juventus? Cosa filtra

Con l' allenamento di questa mattina alla Continassa è ormai ufficialmente iniziata la preparazione dellaper lo scontro diretto di domenica sul campo del, al quale la squadra di Igor Tudor arriverà molto probabilmente senza alcune importanti pedine del proprio scacchiere: anche oggi, infatti,hanno lavorato a parte, per cui la loro presenza allo stadio Dall'Ara è tutt'altro che certa, ma soprattutto il tecnico croato non potrà contare su- per cui si attende di conoscere l'entità della squalifica dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza - e, che si è fermato ieri a causa di una lesione muscolare.

Le condizioni di Koopmeiners

Occasione per Mbangula?

Entrambe assenze pesanti, ma soprattutto quella del giovane turco, anche perché si somma a quella molto probabile di Koopmeiners. La situazione dell'olandese verrà valutata giorno per giorno in questa settimana, ma in ogni caso Tudor non intende forzare i tempi di recupero: a meno di urgenze particolari, la linea guida condivisa con lo staff resta quella della prudenza, per questo come per altri casi analoghi.E allora, con Vlahovic altrettanto in dubbio, è lecito attendersi chepossa ambire a una maglia da titolare per la sfida contro il Bologna, così come, secondo Tuttosport, che finora non è mai stato impiegato dal tecnico croato. Tudor basa le sue scelte su quanto ogni giocatore mostra in allenamento, senza farsi condizionare da altro. Gioca chi è più in forma, anche se in questo caso specifico le opzioni a disposizione si stanno ormai riducendo al minimo.