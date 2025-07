Mbangula-Juventus, è davvero finita: il belga atteso in Germania, tutti i dettagli della cessione al Werder Brema

Quando sarà ufficiale la cessione di Mbangula

C'è chi torna per rimanere come Francisco Conceicao e chi invece a Torino non metterà più piede, almeno dal punto di vista professionale, come I l giovane belga però, di legami ne "lascerà" molti in città dopo i tanti anni vissuti a Torino. Una tappa che rimarrà centrale e fondamentale per lui visto che è cresciuto come uomo e calciatore, arrivando da ragazzino, quando aveva appena 16 anni e la Juventus ci puntò prelevandolo dall'Anderlecht.



Mbangula al Werder Brema: tutti i dettagli dell'operazione

Mbangula lascia il club bianconero da calciatore vero, pronto a mettersi alla prova non più solo da "giovane di prospettiva".. Poteva andare in Premier League, al Nottingham Forest, ma poi il mercato lo ha portato a Brema, dove è atteso nelle prossime ore. Mbangula infattiper svolgere poi le visite mediche e firmare il contratto con il club tedesco.Nel week end Juventus e Werder Brema hanno definito l'operazione trovando l'intesa sulle cifre economiche mentre la formula non è mai stata in dubbio visto che il club bianconero aveva aperto solo alla cessione a titolo definitivo, ottenendo quanto voluto.Operazione che genererà una plusvalenza in doppia cifra per i bianconeri; Mbangula era stato acquistato per meno di mezzo milione.In attesa del comunicato ufficiale della Juventus, che chiarirà nei dettagli le cifre dell'operazione, resta da capire se Damien Comolli è riuscito ad includere nell'operazione anche una percentuale sulla futura rivendita, aspetto che potrebbe in futuro aumentare l'incasso della Juve.come senza dubbio ha dimostrato di essere Mbangula nell'ultima stagione.