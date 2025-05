Tuttosport - Mbangula verso l'addio alla Juventus? Quanto costa e i club interessati

Getty Images

Mbangula può lasciare la Juventus?

Come sfrutterà lala finestra di mercato straordinaria inserita in vista del Mondiale per Club? Beh, innanzitutto si rivelerà utile per provare a mettere un punto sulla questione dei giocatori in prestito - in primis "in uscita", è il caso di Francisco Conceicao, Renato Veiga e Randal Kolo Muani -, ma poi servirà anche per iniziare a impostare (o addirittura definire) alcune uscite, che consentirebbero di recuperare qualcosa per il bilancio in attesa che prenda poi il via la vera e propria sessione estiva di calciomercato.

Quanto costa

I club interessati

E allora occhio, in questo senso, a un nome che potrebbe risultare particolarmente interessante: quello di, esterno classe 2004 che per lunghi periodi è stato la vera rivelazione della stagione bianconera, guadagnando persino la convocazione nella Nazionale belga e chiudendo a quota 32 presenze con quattro goal (e cinque assist, tutti in campionato), di cui tre in Serie A e uno in Champions League.Mbangula, insomma, è riuscito nel suo intento: sfruttare la fiducia degli allenatori (e alcune assenze nel gruppo) per costruirsi una carriera più fluida, sebbene non ancora del tutto in discesa. L’attaccante, come riportato da Tuttosport, ha quindi attirato l’attenzione degli osservatori più influenti sul mercato ed è ora nel mirino di diverse società straniere. La Juventus si aspetta di ricevere offerte concrete già nei prossimi giorni, in tempo utile per chiudere il bilancio entro fine giugno.La valutazione del giocatore? Non inferiore ai, una cifra che garantirebbe un saldo positivo rispetto alle proiezioni iniziali, e quindi tutt’altro che trascurabile. Anzi, come spiega ancora Tuttosport, questo obiettivo economico è stato per lungo tempo una priorità, accanto alla ricerca di risultati sportivi: il campo e i conti possono trovare un punto d’incontro proprio nella valorizzazione di un talento come Mbangula.Attualmente, sono quattro i club che si stanno muovendo concretamente per lui. Due provengono dalla Premier League: il— che un anno fa ha strappato alla Juventus Dean Huijsen — e il, con cui in passato si era parlato anche dei cartellini di Douglas Luiz e Federico Gatti. Le altre due squadre sono tedesche, tra le più avanzate nella valorizzazione dei giovani: il nuovoguidato da Erik ten Hag e il, già affrontato dalla Juve in Champions League in quella memorabile notte europea di rimonte. Per Mbangula, ora, ogni momento d'ora in avanti è potenzialmente decisivo. E tutto (o quasi) è nelle sue mani.

Mbangula-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 32

Minuti: 1.078

Goal: 4

Assist: 5





