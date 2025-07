Il saluto di Mbangula: 'Grato alla Juventus per l'opportunità, ricordi impressi in me per sempre' FOTO

Il messaggio di Mbangula

. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'esterno offensivo classe 2004 si è congedato dal mondo Juventus esprimendo parole di gratitudine per tutto l'ambiente bianconero."Grazie JuventusDopo 5 anni passati al club è arrivato il momento di andare avanti, sono scelte difficili ma mi spingeranno a crescereSono grato per l'opportunità che mi ha dato questo club, di poter indossare questa maglia e poter giocare in questo magnifico stadio e anche segnare davanti a tifosi incredibili.

Ricordi incisi in me per sempre,Grazie ancora e che la grazia del Signore Gesù Cristo sia in questo club per il bene che mi ha portato.Forza Juve".