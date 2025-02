Mbangula: 'Con Thiago Motta mi trovo benissimo. Per rialzarci dobbiamo stare uniti, vogliamo vincere ogni partita'

AFP via Getty Images

L'intervista di Mbangula con la Lega Serie A

Le parole di, grande sorpresa di questa stagione della, in un'intervista al canale YouTube della– "A inizio stagione prima della partita contro il Como non mi aspettavo molto. Ero stato appena aggregato alla prima squadra, per me come per altri era impensabile partire titolare alla prima di campionato. Era il nostro debutto stagionale e dovevamo prendere fiducia e ovviamente vincere perché siamo la Juventus. È stato qualcosa di totalmente inaspettato, quando il mister ha dato la formazione sono rimasto scioccato. Facevo fatica a rimanere fermo e concentrato, ero in turbine di emozioni, poi sono riuscito a fare il mio dovere e a ripagare subito la fiducia del mister".

"Con il mister mi trovo benissimo. Lui pretende tanto da me e so che ho la sua fiducia. Gli sarò sempre grato per aver creduto in me dall’inizio. Mi spinge sempre a fare il meglio e a capire dove posso migliorare, mi fa notare cosa va e cosa non va. Mi fa complimenti e mi dice che non devo dormire sugli allori. Credo sia l’allenatore giusto per me e soprattutto che mi fa crescere come giocatore".– "Il segreto del sapersi rialzare è l’unione della squadra. Se tutti hanno lo stesso obiettivo finale, sia la squadra che l'allenatore, allora anche se a volte il risultato non arriva non importa. Ti rialzi e ti rimetti in strada. In rosa abbiamo tutti qualità diverse che se messe a disposizione della squadra ci possono portare a raggiungere i nostri obiettivi".– "Ho capito che avrei fatto il calciatore e che il calcio era la mia passione quando ero molto piccolo. Soprattutto grazie ad Holly e Benji che guardavo. Da lì è partito tutto. Quando la Juventus mi ha cercato ero all’Anderlecht. Avevo altre offerte ma la Juve mi ha presentato il suo progetto, erano molto convinti e da come parlavamo ho capito che credevano in me. Ora voglio ripagare la fiducia. Da quando sono qui ho già imparato molto sulla tattica e dal punto di vista mentale. Ora ho un fuoco dentro che prima non avevo. Alla Juve se non dai il 100% non avrai mai successo".– "Il mio obiettivo stagionale all’inizio era quello di riuscire a giocare qualche partita. Ora vorrei diventare un giocatore importante per la squadra e performare al massimo ogni volta in cui sono in campo. Voglio sfruttare tutte le occasioni che mi capitano, sia dal punto di vista delle performance che da quello realizzativo. L’obiettivo della Juve è sempre quello di vincere. Vogliamo vincere ogni partita ed arrivare in fondo alle competizioni. Alla Juve è così che funziona".