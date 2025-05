Getty Images

Mbangula lascia la Juventus?

Perché la Juventus cede Mbangula?

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus in estate è Samuelche in stagione si è messo in mostra con i bianconeri facendo vedere ottime cose, soprattutto nella prima parte dell'anno con Thiago Motta. Le offerte per il giovane belga non mancano.Del futuro di Mbangula ne ha parlato Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto della situazione. Mbangula ha avuto delle offerte già in passato prima che la Juve poi lo blindasse rinnovandogli il contratto. La Juventus dovrà fare due attaccanti e tra i giocatori che piacciono c'è Ndoye del Bologna. A proposito del Bologna, i rossoblù apprezzano Mbangula, che ha tante richieste dall'estero e probabilmente lascerà la Juve per andare a giocare.Con la cessione di Mbangula la Juventus farebbe un'ottima plusvalenza e anche per questo il club bianconero considera l'esterno belga un possibile sacrificio in estate.