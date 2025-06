Mbangula come Huijsen? Spunta il Bournemouth

Getty Images

Mbangula, spunta il Bournemouth

Sfumata (o forse non ancora del tutto) la trattativa con il Nottingham Forest, che avrebbe preso "in blocco" lui e Timothy Weah , l'esterno belga dellaè finito nel mirino del, il club inglese che un anno fa di questi tempi ha strappato ai bianconeri il giovane difensore spagnolo che ora sta già brillando nel Real Madrid, avversaria della squadra di Igor Tudor agli imminenti ottavi di finale del Mondiale.In ogni caso, qualsiasi sia la destinazione di Mbangula, la Juve punta a chiudere tutto in 48 ore, secondo Il Corriere dello Sport. Il Nottingham resta in attesa, anche sul fronte Weah, il quale però si è opposto in maniera abbastanza decisa al trasferimento con tanto di "levata di scudi" del suo agente, che ha preso posizione contro la mossa della Vecchia Signora di mettere sul mercato l'esterno statunitense e di cederlo subito alla prima offerente.