Mbangula al Werder Brema: ecco quando arriverà la firma

Mbangula-Werder Brema: le ultime

Arriveranno nella giornata di domani le firme per sancire il trasferimento dial. È tutto fatto, comunque, per l'addio alla Juventus dell'esterno belga classe 2004, che si unirà appunto al club tedesco grazie a un affare da 10 milioni di euro più 3 di bonus. In questa fase, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si stanno definendo gli ultimissimi dettagli dell'operazione, che comunque può dirsi conclusa.Mbangula, approdato in bianconero a soli sedici anni e poi sbocciato definitivamente con la Next Gen, lascia dunque la Juve dopo una sola stagione vissuta pienamente in Prima Squadra, in cui ha offerto spunti interessanti - soprattutto durante il periodo di Thiago Motta - collezionando 4 goal e 4 assist. Con il Werder Brema firmerà un contratto quinquennale, valido fino al 30 giugno 2030. Da capire se nell'operazione sarà inserita anche una percentuale sulla futura rivendita a favore della Vecchia Signora.