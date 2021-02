In pochi conoscono Andrea Pirlo meglio di Carlo Mazzone, l'allenatore che a Brescia gli cambiò la vita spostandolo da trequartista a regista davanti alla difesa: "E' successo durante un'amichevole - ha raccontato l'ex allenatore a Grandhotelcalciomercato.com - gli avevo detto di spostarsi un po' più indietro. Lui aveva dei dubbi, ma io non ne ho voluto sapere. A fine partita mi disse che si era trovato benissimo. E da quel giorno giocò per sempre lì. La personalità non gli mancava, ma le parole sì. Non apriva mai bocca, spesso sembrava distratto dai suoi pensieri".