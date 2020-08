Pirlo l'ha cresciuto e lanciato da regista. In pochi conoscono Pirlo come Carletto Mazzone che ha parlato a La Repubblica della nuova esperienza del suo pupillo: "Se lo merita. Allenare la Juventus è un privilegio e una bella sfida. Certo che è pronto, conosce il calcio come pochi. È stato un grande campione e farà bene anche in questa nuova carriera da allenatore".



RAPPORTO - "Ho mantenuto un bel rapporto con tanti ragazzi che ho allenato. Baggio l’ho sentito pochi giorni fa per le condoglianze, è morto suo padre, poveretto, mi è dispiaciuto tanto. Guardiola si ricorda sempre di compleanni e ricorrenze, ci messaggiamo spesso, è molto affettuoso con me. Francesco (Totti, ndr) è come un figlio, adesso si è messo a cercare talenti ma io gli ho detto scherzando: «guarda che uno forte com’eri tu in giro non lo trovi». A molti di loro ho voluto bene e sapere che mi citano come un maestro mi fa felice".



VISIONE - "Lo arretrai e lo piazzai davanti alla difesa, gli spalancai un mondo nuovo. Era il suo ruolo, era lì che doveva giocare. Prima era un trequartista come tanti, diventò il regista più forte del mondo. Ma non per merito mio, eh: parliamo di un campione assoluto, uno che ha il calcio nel dna, sarebbe successo comunque. Era già allora uno che comandava il gioco, lo «vedeva» prima degli altri. Da giocatore ha accumulato tanta esperienza, gli servirà anche adesso che comincia questa nuova avventura. Rischio? Andrea è un ragazzo perbene, sa essere credibile quando parla, alla Juve lo ascolteranno. Io credo farà bene. E poi da qualche parte bisogna cominciare, no?"