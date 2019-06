L'arbitro Paolo Mazzoleni è stato intervistato da L'Eco di Bergamo, a cui ha svelato un aneddoto relativo all'ultima stagione della sua carriera arbitrale, quella appena passata. Eccolo: “Quest’anno a fine gara sto lasciando San Siro dopo aver diretto l’Inter. Passo davanti al loro spogliatoio e sulla porta aperta, campeggia una mia foto con scritto "è tosto, è spigoloso". Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: "Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro". L’ho sentita come una medaglia al merito: tosto e spigoloso. E per bene. Infatti i rapporti migliori li ho avuti con i carismatici: De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso, Stankovic”.