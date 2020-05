Paolo Mazzoleni, arbitro della sezione di Roma, ha parlato della ripresa del campionato: "Sono ottimista, spero nella ripresa. Ma in totale sicurezza. Le porte chiuse sono una situazione irreale già nella normalità. In quel caso, durante Juventus-Inter ero addetto al VAR ed era una partita sulla carta bellissima, ma già prima del fischio d’inizio si avvertiva qualcosa di anomalo: i giocatori sembravano spaventati. E il calcio è fatto perché ci sia del pubblico, per questo son per ripartire in totale sicurezza".