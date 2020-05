Intervenuto a Radiosei, l'arbitro Paolo Mazzoleni, addetto al Var in Juve-Inter dello scorso 8 marzo, ha dichiarato: "Di natura sono molto ottimista, mi piacerebbe tornare il prima possibile alla normalità. Lo dico senza falsi moralismi, giocare regalerebbe speranza e ottimismo. Arbitrando a porte chiuse era una situazione irreale. In Juve-Inter si avvertiva una situazione molto anomala, i giocatori parevano spaventati. Il calcio è fatto per il pubblico, io sono per la ripresa in totale sicurezza".