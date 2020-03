L'ex dirigente dell'Inter Sandro Mazzola ha svelato di quando voleva prendere Cristiano Ronaldo: "E' un giocatore che mi piace molto, ai tempi del Manchester United volevo portarlo in nerazzurro, molto prima che andasse al Real Madrid - ha detto Mazzola a Twikie.it - Ancora non costava una cifra impossibile, ne avevo parlato con la dirigenza nerazzurra ma non mi ascoltarono. Secondo uno di loro, addirittura, costava troppo per il suo valore. A quel punto decisi di andare via perché ci rimasi male, anche se qualche settimana più tardi tornai indietro".