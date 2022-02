A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex bandiera e dirigente dell’Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com:



Sulla Juventus in risalita e Allegri:

"Non conosco (ride, ndr), neanche il loro allenatore".