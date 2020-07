Intervenuto ai microfoni di Chi, Sandro Mazzola racconta la sua prima partita in Serie A: “Fu a diciotto anni, contro la Juventus. Ero emozionatissimo, entrai in campo e vidi il grande Giampiero Boniperti, attaccante bianconero, che mi veniva incontro: “Andavo sempre a vedere gli allenamenti di tuo papà di nascosto. Fatti onore in suo nome”. Mamma mia, non capivo se essere felice oppure spaventato”.



L’INIZIO DELLA CARRIERA – “Quando ho iniziato a giocare a calcio c’era chi era già sfiduciato nei miei confronti e diceva: “Ma quello lì dove vuole andare? Mica è come suo padre!”. Queste parole mi fecero male, ma mi davano anche tanta energia, mi spronavano a far vedere cosa sapevo fare”.