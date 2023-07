"Ancora adesso non ho capito che cosa è successo". Parla così, ai microfoni di Virgilio Sport, in merito alla questione Lukaku. "A volte mi ripeto: ma è successo davvero? Non si spiega, sono rimasto davvero colpito"."Al primo gol si dimentica tutto eè uno che i gol li fa. Mi è sempre piaciuto e nonostante tutto tifo ancora per lui. Lukaku e la Juve sembravano due mondi impossibili da far incontrare ma il calcio è così ed è bello anche per questo. Io non gli voglio male, sarò contento anche se dovesse segnare con la Juve".