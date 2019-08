Sandro Mazzola, ex bandiera dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Mauro Icardi: "Anche se ho qualche dubbio, l'Inter può essere l'anti-Juventus. Dipende tutto da quanto Conte riuscirà a entrare nella testa dei giocatori. Conoscendolo, lui vorrà partire subito fortissimo. Lukaku? Per prendere giocatori così richiesti al giorno d'oggi devi per forza pagare molto. Su Icardi credo che bisogna lavorare prima per risolvere la vicenda: un giocatore così non può essere perso, lui da solo ti fa vincere le partite. Io non farei neanche lo scambio con Dybala".