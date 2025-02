Mazzola e il tentativo dell'Avvocato di portarlo a Torino: 'Tuo padre si rivolterebbe...'

Giuseppe Celeste



L’offerta della Juventus e il rifiuto di Mazzola

Alla vigilia del Derby d'Italia tra, una delle voci più autorevoli della storia nerazzurra ha riportato alla luce un retroscena di mercato che, se fosse andato a buon fine, avrebbe cambiato il destino del calcio italiano., simbolo dell'Inter negli anni '60 e '70, ha raccontato in un'intervista a La Repubblica di come la Juventus abbia tentato più volte di strapparlo ai nerazzurri, arrivando a offrirgli vantaggi economici importanti.ha svelato che lafece più di un tentativo per portarlo a Torino: "Boniperti e l’Avvocato provarono almeno tre volte a convincermi. Gianni Agnelli mi offrì persino una concessionaria Fiat e un ingaggio doppio rispetto a quello che percepivo all’Inter". Un’offerta allettante sotto tutti i punti di vista, che avrebbe garantito a Mazzola non solo uno stipendio di primissimo livello, ma anche un'opportunità imprenditoriale per il futuro. Tuttavia, il suo cuore e la sua famiglia non gli permisero di accettare.



L’eredità di Valentino Mazzola e il legame con il Torino



Il Derby d’Italia e la rivalità tra Inter e Juventus



I ricordi di un Derby d’Italia epico

La decisione definitiva arrivò grazie alle parole della madre, che pose una questione di principio e di rispetto per la memoria del marito Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga: "Sandrino, se vai da quelli là, tuo padre si rivolta nella tomba". Un monito impossibile da ignorare per il giovane Sandro, che decise di restare all’Inter, legando per sempre il suo nome alla storia nerazzurra.Valentino Mazzola è stato uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi, simbolo di un Torino che dominava il calcio nazionale negli anni '40. La tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949, stroncò la vita dell’intera squadra granata, lasciando un vuoto incolmabile nel calcio italiano e nella famiglia Mazzola.Sandro, cresciuto con il mito del padre, ha sempre sentito un legame profondo con il Torino e ha vissuto il calcio con valori di lealtà e appartenenza. Passare alla Juventus, storica rivale del Torino, sarebbe stato un tradimento troppo grande nei confronti della sua famiglia e della memoria di Valentino.In vista della sfida tra Juventus e Inter, Mazzola ha voluto ribadire il valore storico di questa partita, sottolineando l’importanza che ha sempre avuto nel calcio italiano: "Inter e Juve sono il calcio italiano, le squadre più grandi: mi dispiace per gli altri, ma non ce n’è. Non si chiama Derby d’Italia per caso".Un'affermazione che riflette la centralità di questa sfida nel panorama calcistico nazionale. Inter e Juventus, infatti, sono le due squadre più titolate d'Italia e vantano una rivalità che va ben oltre il campo, coinvolgendo tifosi, dirigenze e intere generazioni.Mazzola ha anche ricordato la spettacolare sfida d’andata di questa stagione, terminata con un incredibile 4-4, un risultato che ha emozionato i tifosi e riportato alla memoria le grandi battaglie del passato: "Che divertimento incredibile! Però mi piace di più 1-0 per noi".Il pronostico di Mazzola per la sfida di domani è chiaro: l'Inter deve vincere. Da bandiera nerazzurra qual è, non può fare a meno di sostenere la squadra del cuore, quella che ha rappresentato per tutta la carriera e che gli ha regalato successi indimenticabili.