"I singoli diventano importanti se c'è un gruppo che funziona, altrimenti si perdono per strada. Occorre continuare così. Lukaku come numeri sta facendo un campionato eccezionale: cerco di vedere certi particolari e vedo che lui spesso guarda il campo per capire dove mettersi, stando nella posizione migliore anche per servire eventualmente i compagni". Parole e musica di Sandro Mazzola a TMW. E sulla Juve aggiunge: "Mai dire che è fuori, l'ho imparato negli anni. Speriamo che non risalga, è sempre pericolosa"