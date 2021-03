A Un Giorno da Pecora, Sandro Mazzola ha commentato l'uscita dalla Champions della Juve: "Ammetto che non mi dispiace mica tanto, ma non tifo mai contro altre squadre e non l'ho fatto nemmeno stavolta. La Serie A? L'Inter ancora non ha vinto lo Scudetto. Ci sono due tre squadre che possono trionfare insieme ai nerazzurri. Se io dico che l'Inter può vincere gli porto rogna. Il calcio è un pò cambiato è difficile trovare qualcuno che mi somigli nella rosa dei nerazzurri ma mi rivedevo in Totti. Tra la Juve e Milan preferisco i rossoneri. Sono stato vaccinato qualche giorno fa ed è andato tutto bene. Mi piace ascoltare Draghi perchè dice sempre qualcosa che non mi aspetto".