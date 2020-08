A Libero, Sandro Mazzola ha parlato di forti rimpianti per il -1 dalla Juve: "Rimane l’ombra di quel punticino dalla Juve? Pesa, altroché. I rimpianti sono forti, si poteva fare meglio. Però vincere l’E-League, oltre che la conquista di un trofeo, significherebbe che c’è un gruppo che ha saputo reagire, ricominciare e vincere. Se mi piace Conte? Molto. Mi ricorda certi grandi allenatori dell’Inter. È uno che quando le cose non vanno bene prende in mano la situazione, guarda negli occhi i giocatori e li fa rendere. Se mi piace anche quando alza la voce con la società? Per me ha ragione. Perché se non lo facesse i primi a perdersi sarebbero i giocatori. A suo modo combatte per cambiare le cose in meglio".