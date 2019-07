Sandro Mazzola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Icardi mi piace tantissimo, vorrei trattenerlo. Spero che non andrà mai alla Juventus. Con quelle maglie lì, in quell’ambiente lì secondo me non si troverebbe bene. Meglio Napoli per lui. La prossima Serie A? Per l’anno prossimo il campionato sarà più equilibrato. La Juve ha qualcosina in più, ma c’è il rischio di sentirsi troppo bravi e si incappa in errori quando si ha qualcosina in più”.