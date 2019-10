Sandro Mazzola, storica mezzala dell'Inter, ha commentato così a Radio Rai il risultato del Derby d'Italia, analizzando l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra dopo i trascorsi secolari con la Juventus.



CONCORRENZA - "Abbiamo fatto bene a sottrarlo alla Juve, però non saprei... non mi convince... Quando parla mi sembra che stia ancora parlando con gli juventini, invece che con i nostri tifosi, perché si nasce juventini, come se si nasce interisti, è difficile cambiare".



GOBBO? - "Sì, non c'è niente da fare, è qualcosa porta ancora dentro. Lo si capisce bene da come guarda la gara. Vorrebbe comunicare come uno juventino, poi si accorge che è all'Inter e allora parla da interista. Le proteste con gli arbitri sono da bianconero. Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l'arbitro per avere un rigore. Qui invece non funziona. Anche ieri l'arbitro ha favorito la Juve, come sempre".