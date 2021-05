Questo il racconto dell'ex bandiera interista Sandro Mazzola a Footballnews 24: "A un certo punto della mia carriera, potevo anche trasferirmi in bianconero. Avevo il contratto in scadenza con l’Inter ed un giorno agli allenamenti vidi una macchina targata Torino. Era Boniperti, che mi disse se volevo prendermi un caffè con lui. Mi offrì la possibilità di concludere la carriera alla Juventus. Gli risposi che ci dovevo pensare. Mia madre, preoccupata perché non volevo mangiare, mi chiese cosa avessi. Le raccontai l’accaduto, dicendole che la Juve mi aveva sedotto, che Boniperti mi aveva offerto un bell’ingaggio. Mia madre però, rispose 'Non andare alla Juve. Papà si rivolterebbe nella tomba'. Così non se ne fece nulla".



Il papà in questione era naturalmente Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso anni prima nella tragedia di Superga.