Mentre si indaga (nelle procure) e si discute (sui media) nel caso Suarez, del suo "esame farsa" d'Italiano sostenuto a Perugia e dei ruoli e delle responsabilità all'interno della vicenda, si erge su Twitter un'invocazione molto diretta: quella di Marco Mazzocchi. Il noto giornalista Rai ha twittato chiedendo di intervenire non solo alla Magistratura, ma anche alla Federcalcio e alla Lega Serie A, per capire chi siano esattamente i responsabili della vicenda.

REAZIONI - Mazzocchi non ha nominato esplicitamente la Juve, ma è chiaro che un invito del genere riguarda anche il club bianconero. I tifosi juventini si sono allora precipitati a commentare il tweet, contestando l'opportunità di chiamare in causa la Figc in una questione dove, almeno apparentemente, non c'entra nulla. Restando in ambito Rai, anche Riccardo Cucchi e Alessandro Antinelli si sono espressi sul social, limitandosi però ad accusare l'Italia come Paese e i docenti dell'Università di Perugia che si prestano a certe pratiche.

Potete leggere i tweet qua sotto in gallery