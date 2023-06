Anche Sportitalia conferma che la Juve fa sul serio per Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana. Da quanto raccontato, i bianconeri sono in contatto con gli agenti da ormai più di 48 ore e ha già presentato un'offerta (soldi più il cartellino di Nicolussi Caviglia) per anticipare la concorrenza di Monza e Bologna.