Marcoattacca, via Twitter, John. Il Presidente di Exor, la holding dentro cui orbita anche la Juventus, è stato accusato di fare richieste improprie allo Stato italiano. Fca, infatti, starebbe puntando ad un prestito garantito da 6,3 miliardi di euro. Ecco il messaggio di Mazzocchi: "Caro Dott.Elkann, comprendo che il momento sia critico per tutti, ma non ritiene inopportuno chiedere al Governo Italiano un prestito di 6 miliardi di euro avendo la Sua azienda (FCA) sede in Olanda? Cordiali Saluti".​