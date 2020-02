Marco Mazzocchi, giornalista di Rai Sport, entra nel dibattito post Juve-Fiorentina: “Detto che il secondo rigore per la Juve non c’è qui si discute dopo un 3-0! 8-3 tiri nello specchio. 75-25 possesso palla. 681-216 passaggi. 26-12 giocate in area avversaria. 11-4 tiri da dentro l’area. Cerchiamo di essere più seri? Almeno i giornalisti?“, scrive su Twitter lanciando una frecciatina anche al collega Enrico Varriale, con il quale si era becchettato più volte. Varriale, infatti, aveva scritto dopo la partita: "L'arbitro Pasqua protagonista allo Stadium. Il primo rigore concesso alla Juventus si può dare ma forse andava verificata la posizione di Rabiot che pare in fuorigioco. Il secondo per me non esiste. Con la doppietta Cristiano arriva a 50 reti con la Juve