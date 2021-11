Sostituisco un tweet non ben compreso.

In una giornata così (ko con #Atalanta e avvisi di garanzia alla dirigenza #Juventus) leggo titoli sul mercato bianconero a gennaio (in particolare su #Vlahovic).

Non penso che oggi il mercato sia il primo pensiero di #Agnelli e del club. — Marco Mazzocchi (@officialmaz) November 28, 2021

"Trovo interessante che su alcuni siti e giornali si parli di Juventus interessata a Viahovic per gennaio. Rimanendo ovviamente garantista fino a processi e sentenze emesse, credo che Agnelli e la Juventus abbiano altre cose a cui pensare". Questo il tweet pubblicato dal giornalistaTweet sostituito poco dopo con un altro: "​Sostituisco un tweet non ben compreso. In una giornata così (ko con Atalanta e avvisi di garanzia alla dirigenza Juventus) leggo titoli sul mercato bianconero a gennaio (in particolare su Vlahovic). Non penso che oggi il mercato sia il primo pensiero di Agnelli e del club".