Il tecnico del Napoli Walterha parlato in conferenza stampa verso la Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Le sue parole sulla finale giocata contro la Juventus:"Ora che me lo fate ricordare… Non mi piace parlare del passato, ma fu una finale particolare, mettiamola così. Guardiamo avanti, questa è una storia diversa, è un Napoli diverso da quel tempo, la società ha fatto passi da gigante ed è riuscita a vincere uno scudetto. Sono cose diverse, pensiamo. domani: noi veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una partita che dia convinzione ai ragazzi, che riporti la serenità che avevano pochi mesi fa".