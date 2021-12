Walter, in conferenza stampa, commenta Juve-Cagliari."Siamo entrati veramente bene, stavamo facendo un buon calcio. In questo stadio non è facile per nessuno, avremmo meritato il pareggio. Anche con Joao. Eravamo arrembanti, conducevamo la partita. E' un anno sfortunato, oggi per come abbiamo condotto il secondo tempo abbiamo meritato qualcosa in più. Il gol è arrivato su un tiro rocambolesco, non sarebbe mai andato in porta. Ho avuto una bella risposta dai ragazzi, se giochiamo con questo piglio usciremo dal momento difficile"."L'allenatore parla con i giocatori, io faccio valutazioni tecnico-tattiche. La squadra, se ha un allenatore che vuole fare un gioco, bisogna che tutti lo sposino e abbiano le caratteristiche giuste. I giocatori sanno tutto. Ho verificato anche oggi che hanno capito la squadra. Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Dalle 10 alle 7 siamo lì per dargli tutti i vantaggi possibili e devono fare quanto preparato. Servono le caratteristiche giuste per un certo tipo di calcio. Col mercato speriamo di aggiustare tutto"."In quale reparto bisogna intervenire? Finché la società dimostra di apprezzare il mio lavoro, ciò che faccio, ne parlo sempre con la società. Sappiamo dove intervenire, se c'è da modificare in entrata e in uscita si fa. Sono qui da 3 mesi, il mercato si apre nei prossimi giorni. Spero si possa fare ciò che abbiamo in mente"."Quando metti tre punte contro la Juve, rischi nelle ripartenze. Non ho pensato a metterlo prima. Il gioco bello è arrivato prima dell'ingresso di Keita. Si è arrembato nel finale, anche sul 2-0 preso su un errore tecnico. Ma siamo stati bravi quasi sempre a rimediare. Abbiamo preso il 2-0 che poteva essere evitato. Nella fase finale rischi, metti tre attaccanti e hai poco da perdere. Fare un minutaggio più importante con tre attaccanti, con la Juve, sarebbe stato solo un rischio. Pereiro? Gli ho dato poche possibilità. Aveva fatto minutaggio in Coppa Italia. C'era lui che si allargava sul centro sinistra, era un 3-4-2-1, perfetta per creare problemi alla Juventus tra le linee. A volte ci siamo riusciti, a volte meno. In vista del mercato ci sono stati giocatori poco utilizzati, voglio rivedere questi ragazzi e le risposte""Poco prima ho saputo che è positivo, voleva essere qui e ci dispiace. Si voleva fare una vittoria per questo. Purtroppo ha questo contagio, spero stia bene. L'augurio è di fare un altro cammino".