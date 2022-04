Nella giornata di oggi si è giocata la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Cagliari, terminata con la straripante vittoria dei bianconeri per 5-1. Al termine del match, l'allenatore del club sardo Walter Mazzarri, ha voluto chiedere scusa ai tifosi per la figuraccia e lo ha fatto attraverso le dichiarazioni rilasciate nel post partita.



'Chiedo scusa io a nome di tutta la squadra, non pensavamo di perdere 5-1. Mi assumo la responsabilità, con la squadra ci alleneremo domani e parleremo guardandoci in faccia. Il campionato ci permette di cambiare rotta e dovremo farlo in ogni modo. Io non devo essere presuntuoso, pensare che posso mettere tanti attaccanti contro ogni avversario, e devo riflettere sulle scelte. Chiedo scusa ai presenti, che sono venuti ad Udine: non meritano queste sconfitte così pesanti. Analizzare la partita sarebbe una cosa che farebbe solo male e qualsiasi cosa dicessi sarebbe sbagliata'.