Le parole di Mazzarri a Sky Sport dopo Cagliari-Juve:



PARTITA - "A centrocampo avevano un passo diverso, hanno gamba e tecnica, con queste squadre si soffre ma si poteva fare qualcosa meglio in difesa. Sfortunati sui loro due gol, per fare risultato bisogna avere anche fortuna. Secondo me giusto il pareggio. Un'annata dove va bene quasi nulla, il gioco però l'abbiamo ripreso. Il nostro campionato comincia da domenica"



RITIRO - "A volte i ritiro non sono punitivi, bisognava lavorare un po' di più"



SCONTRI DIRETTI IN TRASFERTA - "Dobbiamo fare calcio, in casa il tifo è importante, avere il sostegno, però abbiamo vinto più fuori casa che in casa. Per noi non è un problema, dobbiamo ritrovare equilibrio. Domenica una finalissima contro il Sassuolo, se facciamo bene ce la giochiamo alla pari con tutte le non big"



PAURA - "Nel calcio ci vuole attenzione, serenità, carica agonistica, non paura"



SERIE A - "Gli inglesi bravi nel marketing, hanno più entrate, i budget sono diversi per le piccole"