L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ha voluto analizzare l'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar, facendo anche il punto su tutto quello che è stato il cammino degli Azzurri dall'arrivo di Mancini ad oggi. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky.



'Non se lo aspettava nessuno, per quello che aveva fatto la nazionale dall'arrivo del nuovo ct. Al di là di questo, gli allenatori devono essere giudicati per le prestazioni, a mio parere, e alla Nazionale non si può rimproverare granché per come si è impegnata e per quello che ha cercato di fare'.