Secondo il Corriere dello Sport serve anche l'ok della Juve per sbloccare un maxi scambio tra Roma e Napoli: Maksimovic e Milik in giallorosso, Under, Riccardi e Veretout da Gattuso. Per mandare in porto l'affare, però, i bianconeri devono rinunciare l'attaccante polacco con il quale hanno già l'accordo da tempo. Non sarebbe però un problema per la Juve, perché l'arrivo di Milik alla Roma sbloccherebbe Dzeko alla Juventus, che sta trattando il bosniaco su espressa richiesta di Andrea Pirlo.