di Alessio Salerio

Uno tra gli assi più caldi di questo rovente mercato estivo in casa Juventus è senza dubbio quello con la Roma. Tanti sono i nomi d'interesse che possono transitare dalla capitale al capoluogo piemontese e viceversa. A partire da Nicolò Zaniolo, gioiello giallorosso classe '99, che ormai da tempo è tra i primi nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Con Mino Raiola, poi, si sono intensificati i contatti per il giovane Luca Pellegrini, terzino sinistro della stessa età di Zaniolo, che potrebbe sostituire Leonardo Spinazzola, pezzo pregiato che interessa proprio alla Roma. Sono questi, di fatto, i due nomi di maggiore interesse per i bianconeri, che hanno ormai mollato la pista Kostas Manolas, a un passo dal trasferimento al Napoli.



CHI VUOLE LA ROMA - Tra i giocatori ambiti dai giallorossi, invece, troviamo sempre Mattia Perin, che potrebbe prendere il posto di Robin Olsen, reduce da una stagione d'esordio nella capitale da dimenticare, tra i pali. Tra i nomi vagliati da Gianluca Petrachi, neo direttore sportivo della Roma, ci sono però anche Juan Cuadrado, obiettivo di vecchia data in casa giallorossa, e Mario Mandzukic, destinato a lasciare la Juventus nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2021.



NODO HIGUAIN - Il vero obiettivo della Roma per sostituire Edin Dzeko, però, si chiama Gonzalo Higuain. "Se Gonzalo giocherà in Italia lo farà solo alla Juve" ha detto di recente il suo fratello e agente Nicolas. Come riportato oggi da La Stampa, però, il suo ingaggio di 7.5 milioni di euro netti a stagione è troppo alto per i giallorossi, che vorrebbero spingersi al massimo fino a 6, spalmando l'accordo fino al 2024. Tutto è però bloccato, almeno fino a quando il Pipita discuterà una possibile buonuscita dalla Juventus. E i tempi stringono, per un maxi-scambio che potrebbe favorire le plusvalenze di entrambi i club soltanto se concluso entro il prossimo 30 giugno.